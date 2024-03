Prefeitura faz plantão de vacinação em unidades e shoppings nos próximos dias

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza plantão de vacinação neste feriado de Páscoa e no fim de semana em unidades de saúde e shoppings, com objetivo de ampliar o acesso da população às vacinas contra diversas doenças.

Na sexta-feira, dia 29 de março, as UBS Aero Rancho e 26 de Agosto atendem a população, das 7h às 17h. No dia 30 de março, sábado, às unidades de saúde da USF Serradinho e USF São Francisco estarão disponíveis das 7h às 17h, além dos shoppings Pátio Central, das 9h às 16h, e Bosque dos Ipês, das 10h às 17h. No domingo, dia 31, apenas o shopping Bosque dos Ipês estará vacinando, das 10h às 17h.

Todas as vacinas do calendário estarão sendo disponibilizadas, incluindo contra a Gripe, Covid e Dengue. No entanto, especificamente a vacinação contra a Dengue não será realizada nos shoppings, conforme orientação do Ministério da Saúde, que restringiu a imunização contra a doença às unidades de saúde.

