CPF na nota pode garantir prêmios de até R$ 300 mil em Mato Grosso do Sul

Consumidores que incluíram o CPF nas notas fiscais durante compras realizadas em abril de 2026 vão concorrer ao próximo sorteio da Nota MS Premiada, marcado para sábado (30). Ao todo, o programa vai distribuir R$ 300 mil em prêmios.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul e utiliza como base as dezenas sorteadas no concurso mensal da Mega-Sena.

Do valor total, R$ 100 mil serão divididos entre os participantes que acertarem as seis dezenas. Outros R$ 200 mil serão destinados aos consumidores que fizerem a quina.

A participação ocorre automaticamente para quem solicita a inclusão do CPF (Cadastro de Pessoa Física) na nota fiscal durante as compras. Não é necessário realizar cadastro prévio para concorrer.

Segundo as regras do programa, cada nota fiscal registrada com CPF gera oito números para participação no sorteio, aumentando as chances conforme a quantidade de compras realizadas.

Além de estimular o consumidor a pedir o CPF na nota, o programa estadual busca fortalecer o controle fiscal das operações comerciais e combater a sonegação de impostos.

Após a divulgação do resultado, os ganhadores precisam acessar o portal oficial da Nota MS Premiada para efetuar cadastro e solicitar o recebimento dos valores. O site também permite consultar bilhetes gerados e conferir os números participantes do sorteio.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais