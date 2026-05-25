Criança é agredida por pai após furtar dinheiro de casa, em São Gabriel do Oeste

Criança da estrada no hospital após ser agredido pelo pai, na noite desse domingo (24). O caso aconteceu em São Gabriel do Oeste, cidade distante 137 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a PM (Policia Militar) foi acionada pós a criança dar entrada no hospital com sinais de violência. Ao questionar a família, a mãe informou aos agentes que o marido havia agredido o filho após descobrir que a criança furtava dinheiro e pertences da residencial em que moram.

Diante disso, o pai confessou que agrediu o filho e disse que fez isso como uma forma de “correção”.

O caso foi registrado como maus-tratos. A criança permaneceu hospitalizada e com quadro estável.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram