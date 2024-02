Confira a coluna ‘Segredos de Estado’

Esperando na janela

Na próxima semana será aberta a chamada janela eleitoral, período que os políticos que tem mandato podem trocar de partido ou aqueles que ocupam cargos comissionados têm que pedir exoneração para poderem concorrer na eleição para prefeito e vereador. A movimentação que já era intenção desde o início do ano fica ainda maior, sendo que nos 79 municípios o troca-troca de partido deve ser bem grande, pois todos que pretendem concorrer terão que estar filiados a uma sigla até o dia 5 de abril.

Tanto os insatisfeitos quanto os que estão no lado de dentro dos partidos ficam de olho na janela esperando pelas definições e de um modo especial os que tem projeto de concorrer na eleição majoritária. Os candidatos prefeito, dependendo do troca-troca de partidos, podem sair enfraquecidos caso a sigla onde permanecerem perder muitos políticos de expressão e com isso ficar complicado tocar uma campanha sem ter lideranças para pedir voto do eleitor.

Rejeição

A rejeição a possibilidade de apoio do PL estadual à candidatura de Adriane Lopes é muito grande e começa a se estender a Senadora Tereza Cristina. As principais lideranças do partido já manifestam esse posicionamento mesmo quando o ex-presidente Jair Bolsonaro toca no assunto.

Desistindo

O presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, vereador Carlão Borges, já anunciou o seu plano, que é tentar a reeleição. Pelo PSB ele não deverá ser candidato e mesmo a vice as possibilidades de aceitar um convite começam a ficar bem reduzidas, pois pelo PSDB dificilmente é conseguirá.

Favorito

Agora que já anunciou nos bastidores que não deverá concorrer a prefeitura, o deputado Lucas Lima passou a subir de cotação para vice e um dos convites que recebeu foi do pré-candidato do PSDB, deputado federal Beto Pereira. Lucas, no entanto, disse que uma definição a esse respeito ficará para o mês de junho.

Guardar lugar

Rose Modesto para aceitar a “missão” de ser candidata a prefeita de Campo Grande quer ter a garantia de que possa deixar na superintendência da Sudeco alguém da sua confiança e de que, caso venha a perder o pleito, possa retomar o cargo. Pouca gente acredita que possa ser atendida e que essa promessa venha a ser cumprida, caso lhe seja feita.

Avante

O deputado estadual Lídio Lopes começa a assumir o controle do Avante, mesmo ainda não estando filiado a sigla é para lá que tem direcionado parte dos políticos ligados ao seu grupo que estava no Patriota e que teve que deixar a sigla após a fusão com o PTB que passou a ser controlado pelo ex-senador Delcídio Amaral.

Caravina

Apesar de integrar o PSDB, o deputado Pedro Caravina está com o controle do Podemos, partido que recebeu recentemente a filiação da senadora Soraya Thronicke. Todos os interessados em assinar a ficha do partido têm que passar pelo seu crivo.

Meninos eu vi

O ex-deputado estadual Armando Anache um fiel aiado do ex-governador Pedro Pedrossian sempre teve um estilo tranquilo e não se envolvia em polêmicas e sempre que o clima começava a esquentar no plenário acabava saindo de fininho ou no máximo permanecendo quieto. Durante um pronunciamento em que o também pedrossianista Valdomiro Gonçalves fazia um pronunciamento e sofria forte ataque da bancada de oposição, ao ver Armando Anache deixando o plenário citou o seu nome. Ele, para surpresa de todos, voltou e foi a microfone da parte e disse.

– Eu até poderia auxilia-lo mas já o trem de Corumbá já está para sair.

