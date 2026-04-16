Cinco ruas do Bairro São Francisco passam a operar em mão única; veja quais são

A Agetran (Agência Municipal de Trânsito e Transporte) está implantando um novo sentido de circulação em ruas importantes da região do bairro São Francisco, em Campo Grande, e inicia a instalação de semáforos para organização do fluxo.

As ruas Pedro Celestino, Padre João Crippa, José Antônio e 13 de Junho, no trecho entre a Avenida Rachid Neder e a Rua Amazonas, passam a ter mão única.

A Rua Alegrete, entre a Rua Brasil e a Rua José Antônio, também deixa de operar em mão dupla e passa a ter sentido único.

Outra mudança é a implantação de semáforos nos cruzamentos das ruas Arthur Jorge e José Antônio com a Avenida Rachid Neder, o que deve melhorar a organização do tráfego, principalmente nos horários de maior movimento.

As alterações foram definidas a partir de estudos técnicos que identificaram grande volume de veículos na região, que liga o Centro à região do Segredo.

Durante a implantação, equipes da Agetran permanecem no local orientando os motoristas. A recomendação é redobrar a atenção à sinalização e respeitar os novos sentidos das vias.