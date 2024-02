Contrato para obras na Calógeras é suspenso e reprogramação prevê “redução” de R$ 11 mi

[Texto: Kamila Alcântara, Jornal O Estado de MS]

Foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) de ontem (20), a rescisão de contrato com a empresa executora da obra para implantação do sistema de transporte coletivo sul, o já famigerado Corredor de Ônibus, da Avenida Calógeras. O contrato, estimado em R$ 15 milhões, sofreu reprogramação e, agora, deve custar R$ 4 milhões.

De acordo com a publicação, feita pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), fica suspensa a contratação da empresa GTA Projetos e Construções Ltda – ME. Ela foi responsável pela implantação do sistema de corredores exclusivos para os ônibus coletivos, do trecho que liga a Avenida Mato Grosso até a Eduardo Elias Zahran, cerca de três quilômetros.

A mudança financeira representa uma reflação de R$11 milhões. Por meio de nota ao jornal O Estado, a pasta informou que “haverá mudança nos projetos dos corredores de ônibus da Capital. Como os contratos para execução das obras nos corredores da Avenida Calógeras e Avenida Marechal Deodoro/ Gunter Hans foram rescindidos, a Secretaria fará a atualização das planilhas para lançar novo edital, que não tem prazo definido ainda”.

O plano, apresentado no Fórum de Mobilidade Urbana na Câmara dos Vereadores em 2022, é que a avenida ganhe cinco estações de embarque e desembarque, tornando a travessia pelo Centro até o Terminal Morenão mais rápida.

A revitalização tem plano de recapeamento, instalação da rede elétrica e cabeamento de fibra óptica subterrânea, reforço da drenagem, iluminação ornamental e novo paisagismo.

Praça do Itamaracá

No mesmo Diário consta ainda a contratação da empresa Rogol Comércio e Serviços Ltda, no valor de R$505 mil, para reforma e revitalização da Praça Itamaracá, localizada na Avenida Musa Tuma, esquina com a Rua Eufrates. O prazo para início dos serviços, após assinatura do contrato, é de cinco dias e tem vigência de três meses.

