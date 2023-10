Sem a presença de senadora Damares Alves, Marcha da Família pela Vida é mantida

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Roberto Barroso, comunicou a Câmara e o Senado que o julgamento sobre a descriminalização do aborto de até 12 semanas gestacionais deve ficar engavetado. Mesmo assim, representantes religiosos seguirão as manifestações contra a pauta, com uma nova caminhada marcada para esta quinta-feira (12), Dia das Crianças, em Campo Grande.

Promovida pelo deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), que chegou a divulgar a presença da senadora Damares Alves (Republicanos), a Marcha da Família pela Vida 2023 defende que mais de 80% dos brasileiros são cristãos conservadores e são contrários ao aborto, com isso, o objetivo é reunir várias religiões, entre elas católicos, evangélicos e espíritas. Contudo, ontem (9), a presença da senadora foi cancelada, conforme informado ao jornal O Estado

Nas redes sociais, diferentes artistas estão gravando vídeos, convocando a população para que participe do ato, em Campo Grande. Dentre os apoiadores estão o vereador Coronel Villasanti, Professor Domício Júnior, vereador Paulo Lands, Tiago Vargas e os cantores Munhoz e Mariano.

No último domingo (8), as comunidades católicas de todo Brasil se manifestaram contra a descriminalização da interrupção da gravidez, em alusão ao Dia do Nascituro. Para quem está à frente dessas ações, o trabalho deve continuar para que as chamadas “pautas de costumes” não voltem a ser discutidas no STF, mas pelos Legislativo.

Dentro da lei já existente, é permitida a interrupção da gravidez e a mulher pode recorrer ao Sistema Único de Saúde para realizar o procedimento, em três situações: se a gravidez é decorrente de estupro; se a gravidez representar risco de vida à mulher ou se o feto não apresentar a formação do cérebro (anenMarcha da Família vai iniciar com concetração na Praça do Rádio Clube, a partir das 15h cefalia).

No Brasil, o aborto é crime, previsto nos artigos 124 a 126 do Código Penal. A mulher que provocar aborto em si ou consentir que outra pessoa lhe provoque pode ser condenada a um até três anos de prisão.

SERVIÇO: A Marcha da Família pela Vida, marcada para o dia 12, terá concentração na Praça do Rádio Clube, a partir das 15h, com saída às 16h.

Por –Kamila Alcântara

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.