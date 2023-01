Começa no próximo domingo o Campeonato Sul-Mato-Grossense

O Campeonato Sul-Mato-Grossense, edição de 2023 já estreia no próximo domingo (22), aumentando ansiedade dos seus torcedores. O torneio conta com 10 equipes e a final está prevista para acontecer no dia 30 de abril. Segundo o calendário da Confederação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), as equipes serão divididas em dois grupos na primeira fase. O Operário Futebol Clube é o atual campeão de MS.

O lançamento oficial do campeonato estadual será amanhã (16), às 19h30, em solenidade em uma churrascaria em Campo Grande. O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), é o principal apoiador com investimento de R$ 1.014.490,00.

Os recursos serão do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS) que irão ajudar a custear despesas como uniformes, hospedagens e alimentação dos atletas e comissão técnica. A arbitragem e os materiais esportivos também serão retirados deste fundo.

Segundo o regulamento do campeonato da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o campeão e vice deste ano, representarão o Estado na Copa do Brasil em 2024. O campeão de MS, ganha automaticamente a classificação para o Campeonato Brasileiro Série D.

Confira a divisão das equipes que estarão no Estadual de 2023.

Grupo A

Costa Rica Esporte Clube

Operário Futebol Clube

Esporte Clube Comercial (Campo Grande),

Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (SERC)

Coxim Atlético Clube

Grupo B

Dourados Atlético Clube

Aquidauanense Futebol Clube

Operário Atlético Caarapoense

Novo Futebol Clube

Ivinhema Futebol Clube

