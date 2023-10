Com ventos acima de 50 km/h e chuva acima do esperado, tempo dá guinada em MS

Como estava previsto pela meteorologia, o tempo virou em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande as nuvens de chuva já ‘dão as caras’, com ventos acima dos 50 km/h em diversos pontos. Além disso, a chuva forte já atinge municípios das regiões sul e pantanal.

A mudança ocorre devido a áreas de instabilidade, que associadas com o calor e a umidade fortalecem áreas de baixa pressão atmosférica no sul do Estado e no Paraguai.

Conforme o meteorologista Natálio Abraão, em Corumbá foram registrados até agora, 45,4 mm de chuva, equivalente a 42% do esperado para o mês todo. No município de Maracaju também ocorrem pancadas de chuva com trovoadas e raios, sendo registrado 20,0 mm de precipitação para esta manhã.

Ainda conforme o meteorologista, pancadas de chuva também já são registradas em alguns pontos de Campo Grande, com ventos de 45 km/h e 22,4 mm de precipitação, com possibilidade de enchentes. A temperatura apresentou leve queda, de 30,9°C para 24,2°C.

Em Iguatemi, Sete Quedas e Itaquiraí os ventos ultrapassam os 50km/h; em Amambai foi registrado queda de granizo e em Ponta Porã houve registro de névoa úmida.

Alerta

Todo Mato Grosso do Sul foi colocado sob alerta de tempestas nesta terça-feira (24). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso laranja, ou seja, de perigo, para tempestades com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

O aviso ainda indica risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. A Defesa Civil reforça para que a população não se se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

