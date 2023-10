Após onda de calor, tempo deve mudar e terça-feira tem possibilidade de chuva

A previsão tempo para esta terça-feira (24) indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Entretanto, o clima deve mudar ao longo do dia, com possibilidade de chuva e tempestades, com raios e rajadas de vento.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a região sul do Estado está sob alerta de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, a partir das 8h26.

Essas instabilidades ocorrem devido ao aquecimento diurno aliado ao deslocamento de cavados e devem afetar principalmente as regiões central, sul, sudoeste e norte de Mato Grosso do Sul.

Conforme o Cemtec, Campo Grande tem mínima de 25°C e a máxima deve atingir 34°C ao longo do dia. Em Dourados, as temperaturas podem variar entre 25°C e 35°C. No Leste, Anaurilândia tem mínima de 24°C e máxima de 36°C.

Já na região Sul, Ponta Porã tem 24°C pela manhã e chega aos 33°C no período da tarde, enquanto Iguatemi tem mínima de 23°C e máxima de 32°C. No Bolsão, Três Lagoas tem mínima prevista de 26°C e pode chegar a 38°C. Já Paranaíba apresenta variação entre 24°C e 37°C.

No Norte, Coxim e Camapuã têm mínima de 25°C e suas máximas são de 37°C e 35°C, respectivamente. Na região Pantaneira, Corumbá marca 36°C inicialmente e deve atingir os 38°C, enquanto Aquidauana tem mínima de 23°C e máxima de 37°C. Em Porto Murtinho, os termômetros registram temperatura mínima de 29°C e a máxima prevista pode chegar aos 39°C ao longo do dia.

