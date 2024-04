Com salários de até R$ 15 mil, inscrições para concurso público em Anaurilândia terminam na segunda

Se você está em busca de uma oportunidade no serviço público, fique atento! Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Anaurilândia, cidade situada a 379 quilômetros de Campo Grande, têm até a próxima segunda-feira (15) para realizar suas inscrições. O certame oferece um total de 51 vagas em diversos níveis de graduação, com salários atrativos que chegam a R$ 15 mil.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Omni, responsável pela organização do concurso. É importante ressaltar que a taxa de inscrição varia de acordo com o cargo desejado, sendo de R$ 40 para cargos de nível fundamental, R$ 60 para nível médio e R$ 80 para nível superior.

Os candidatos selecionados serão admitidos para atuar em jornadas de trabalho que variam entre 20 e 40 horas semanais, conforme o cargo pretendido. A classificação dos participantes será realizada por meio de uma prova objetiva, agendada para o dia 28 de abril, de acordo com as disposições presentes no edital disponibilizado pelo Instituto Omni.

Dentre as vagas ofertadas, há oportunidades para diversos cargos, como agente administrativo, agente comunitário, agente de tributos, agente municipal de trânsito, carpinteiro, borracheiro, contador, controlador de frota, coveiro, cuidador, engenheiro agrônomo, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, merendeiro, odontólogo, pedreiro, psicólogo, entre outros.

Os salários oferecidos variam de acordo com o cargo e a carga horária, indo de R$ 1.307,75 a R$ 15.734,95, garantindo uma remuneração competitiva aos aprovados.

