Conselho Municipal de Direitos e Defesa dos Povos Indígenas realizou abertura do “Abril Indígena”

O Conselho Municipal de Direitos e Defesa dos Povos Indígenas(CMDDI) realizou na manhã deste sábado (13), a abertura do “Abril Indígena” em Parceria com a Associação das Feirantes Indígenas de Campo Grande – MS que será na frente do Mercadão Municipal – Praça Oshiro Takimore.

O evento foi realizado pela presidente da Associação das Feirantes Indígenas, Élida Júlio e a presidenta Rute Poquiviqui Conselho Municipal de Direitos e Defesa dos Povos Indígenas (CMDDI), e teve como objetivo incentivar as crianças e a juventude, a valorização da cultura tradicional como as danças, os trajes tradicionais, as pinturas corporais, os artesanatos, as raízes e crenças e, principalmente enfatizar que a resistência do trabalho das mulheres feirantes que estão há mais de 40 anos trabalhando e sustentando seus filhos, preparando-os para as universidades.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, esteve há duas semanas, informando sobre a capacitação e força das mulheres a buscarem seu autossustento para cuidarem seus familiares. Por esta razão, o evento foi realizado na Feira Indígena Praça Oshiro Takimore, na frete do Mercadão Municipal de Campo Grande, para evidenciar e dar visibilidade à elas, para que os visitantes conheçam a feira e que elas possam expor seus produtos para vendas e, desta forma valorizar historicamente o trabalho das mulheres feirantes indígenas. O Secretário Executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Luiz Eloy Terena, também esteve presente no evento.

A solenidade teve início às 9h, com a execução do Hino Nacional, composição de mesa de autoridades presentes, com as danças tradicionais como Cipotrena (mulheres) e Hikixoti Kipaé (homens). Além disso, também fora realizados vendas de artesanatos e almoço tradicional dos Povos Terenas.

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Campo Grande tem 18.439 pessoas de população indígena, é a maior do estado, e conta ainda com 23 aldeias urbanas, comunidades e aglomerados indígenas situadas em todas as regiões da cidade.

Com informações da Ascom CMDDI.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram