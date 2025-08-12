Com provas em outubro, UFGD oferece 984 vagas no Vestibular 2026

Prazo segue até 3 de setembro; taxa é de R$ 120 e provas estão previstas para 19 de outubro em cinco cidades de MS

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) segue com inscrições abertas para o Processo Seletivo Vestibular 2026 (Edital CCS nº 15/2025), que oferece 984 vagas em cursos presenciais. O prazo termina em 3 de setembro e o valor da taxa é de R$ 120, pago via GRU gerada na Área do Candidato.

Podem participar todos que atendam aos requisitos do curso escolhido e que façam a inscrição exclusivamente pelo site da UFGD. O edital prevê reserva de vagas para ampla concorrência, candidatos indígenas, egressos de escola pública, pessoas com deficiência, quilombolas e autodeclarados pretos ou pardos, conforme a Lei de Cotas.

As provas serão aplicadas no dia 19 de outubro de 2025, das 13h às 18h30, com uma redação e 60 questões objetivas distribuídas entre Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Os locais de prova incluem Amambai, Campo Grande, Dourados, Naviraí e Nova Andradina.

Embora o período para solicitar isenção da taxa já tenha se encerrado, o candidato que ainda não se inscreveu deve ficar atento às orientações sobre documentação, escolha de curso e atendimento diferenciado. A UFGD também alerta que toda a comunicação será feita por meio do site oficial, não havendo envio de avisos individuais.

