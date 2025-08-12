CG 126 anos: Mutirão Todos em Ação terá edição especial neste sábado na Vila Popular

Dentro da programação alusiva aos 126 anos de Campo Grande, acontece no próximo sábado (16), a edição especial do “Mutirão Todos em Ação”. No período das das 8h às 13h, os moradores da região terão centenas de serviços à disposição na Escola Municipal Frederico Soares, localizada na Avenida Rádio Maia, 410.

O mutirão oferece uma ampla variedade de atendimentos que abrangem desde documentação até serviços de saúde, assistência social, educação, cultura e lazer. Entre os serviços disponíveis estão emissão de RG (encaminhamento e emissão), Carteira de Trabalho, Junta Militar, Cadastro Único, Programas Sociais como Bolsa Família, Passe Livre Urbano e Intermunicipal, Credencial do Idoso, Cartão SUS, além de atendimentos da Vigilância Sanitária e do Procon Municipal e Estadual.

A iniciativa também conta com participação de órgãos como Ministério Público Estadual, Defensoria Pública de MS, Senac, Fecomércio, INSS, Semed, Agetra, Detran-MS, e a presença de entidades como a Casa da Mulher Brasileira, Direitos Humanos, Fundação Municipal de Cultura, além de diversas outras secretarias municipais e estaduais.

Para o público infantil e de todas as idades, o evento terá atividades culturais e de lazer, incluindo teatro de bonecos, oficinas, exposições de artesanato e carros antigos, recreação infantil, gibiteca e shows ao vivo com a Banda Petros. Também haverá serviços de beleza como corte de cabelo, design de sobrancelhas, esmaltação e hidratação.

Além disso, serão oferecidos sorteios de cestas básicas, doação de verduras, mudas de árvores frutíferas e adubos, varal solidário e inscrições para casamento comunitário. O evento terá ainda atendimento veterinário com vacinação, agendamento de castração e exames para pets, por meio do CCZ e da Subea.

Para utilizar os serviços, é necessário apresentar os documentos originais e levar uma cópia. A expectativa é de grande participação da comunidade, em mais uma edição marcada pela promoção da cidadania e pela presença do poder público junto à população.

“Este mutirão especial é uma forma concreta de levarmos os serviços públicos diretamente até a população, facilitando o acesso e promovendo inclusão social. Estamos celebrando os 126 anos de Campo Grande com ações que reforçam o compromisso da nossa gestão em estar perto das pessoas, ouvindo suas demandas e oferecendo soluções efetivas. Convido toda a comunidade da região para aproveitar essa grande oportunidade de cuidar da documentação, da saúde, da educação e do lazer em um só lugar. Juntos, continuamos construindo uma cidade mais justa e acolhedora para todos”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

O “Mutirão Todos em Ação” é uma oportunidade para a população acessar diversos serviços públicos e iniciativas em um só lugar, promovendo cidadania, inclusão social e fortalecimento das políticas públicas.

Serviço:

Mutirão Todos em Ação – Vila Popular

Data: 16 de agosto (sábado)

Horário: das 8h às 13h

Local: Escola Municipal Frederico Soares

Endereço: Avenida Rádio Maia, 410 – Vila Popular

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram