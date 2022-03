Com pistola repleta de acessórios e munições, homem é preso no Coophavila

Um homem de 26 anos foi preso por policiais do Batalhão de Choque na madrugada de hoje (6) portando uma arma de fogo e um carregador com 17 munições. Ele não tinha documentação necessária para portar o equipamento.

Durante patrulhamento no Bairro Coophavila, a equipe da PM avistou o condutor de um Chevrolet Onix branco fazendo balões na via e aparentando estar perdido. Os policiais partiram para a abordagem e, ao vistoriarem o veículo, encontraram uma pistola Glock de calibre 9 mm com numeração raspada, além de 17 munições.

Mesmo sem autorização para portar armas, o autor se justificou dizendo que já foi vítima de um disparo em 2021 e que vem sofrendo ameaças. Questionado se possuía mais munições, o homem confirmou que armazenava mais balas em sua conveniência.

No local, o Batalhão de Choque apreendeu um carregador prolongado com 30 projéteis, uma caixa de munições com mais 50 e até mesmo um acessório chamado de “kit Roni”, em que a pistola é acoplada para proporcionar maior estabilidade.

O indivíduo foi preso e entregue à delegacia de plantão.