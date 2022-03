Campanha da Fraternidade 2022 é iniciada oficialmente em Campo Grande

Após o lançamento nacional na quarta-feira (2), a Campanha da Fraternidade 2022, com o tema “Fraternidade e Educação”, teve sua estreia oficial na Capital hoje (6) pela manhã, com uma missa realizada pela Arquidiocese de Campo Grande.

O encontro dos fiéis ocorreu no Poliesportivo Dom Bosco, no Bairro Monte Castelo, e contou com grande presença do público.

Após 24 anos, o tema “Educação” volta a ser debatido, segundo o texto-base, muito em função do contexto da pandemia e as dificuldades que a necessidade de isolamento social trouxe para as práticas de ensino.

A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ressalta também que a proposta é refletir sobre os fundamentos do ato de educar sob a perspectiva católica e cristã – em um processo que envolve toda a comunidade, incluindo família, igreja e Estado.