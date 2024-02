Com mais de 110 pacientes na área ortopédica, Santa Casa enfrenta “desafio complexo”

A Santa Casa de Campo Grande divulgou nota na tarde de ontem (12) indicando um cenário de superlotação nas instalações do hospital de referência do Mato Grosso do Sul, que é responsável por atendimentos de alta complexidade.

Conforme a nota, a Santa Casa informou que há mais de 110 pacientes internados na área de ortopedia, e pelo menos 40 deles aguardam vagas cirúrgicas. “[…] estamos diante de um desafio complexo. Infelizmente, não temos a capacidade de atender a todos simultaneamente”, disse.

A situação se agrava ainda mais pelo fato de que o hospital recebe paciente de diversos municípios. Outro dado alarmante apontado pela instituição, é o tempo de espera: em média, os pacientes ficam mais de 12 horas nos corredores, a espera de uma vaga na enfermaria.

“Reconhecemos o desconforto e a ansiedade que essa espera pode causar, e estamos trabalhando incansavelmente para encontrar soluções”.

Ano passado

Não é a primeira vez que a Santa Casa emite um comunicado informando o caos no gerenciamento da instituição. Em junho do ano passado, a maternidade enfrentou superlotação, com todos os leitos de internação do SUS (Sistema Único de Saúde).

No fim de maio, o Estado Online noticiou novamente o estado crítico de superlotação do hospital, que a época enviou oficio a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) solicitando poio para desviar o fluxo de pacientes, para que assim a instituição não entrasse em ponto de colapso, com possibilidade de restrição nos serviços.