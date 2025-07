Com dois expulsos e decisões do VAR, PSG vence o Bayern e vai à semifinal do Mundial

Franceses fazem 2 a 0 com gols de Doué e Dembelé, seguram pressão com nove em campo e eliminam melhor ataque da competição

O Paris Saint-Germain garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes neste sábado (5) ao vencer o Bayern de Munique por 2 a 0, em um jogo eletrizante na Mercedes-Benz Arena. Doué abriu o placar e Dembelé ampliou, mas foi o segundo tempo que transformou a partida em um verdadeiro teste de resistência para os franceses.

Com dois expulsos, Pacho aos 36 e Lucas Hernández aos 46, o PSG terminou o jogo com nove em campo e precisou segurar o melhor ataque do torneio. O Bayern pressionou, teve um gol de Kane anulado por impedimento e, já nos acréscimos, viu o VAR intervir novamente para cancelar um pênalti que poderia reabrir o confronto.

Para piorar a situação dos alemães, Musiala deixou o gramado com uma lesão séria no tornozelo após dividida com Donnarumma. Sem conseguir furar a defesa parisiense, o time bávaro deu adeus ao Mundial.

O PSG, mesmo sob forte tensão, avançou e agora aguarda o adversário da semifinal.

