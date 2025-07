Assaltantes morrem em confronto com a polícia na fronteira de Mundo Novo

Dupla suspeita de envolvimento em série de roubos foi baleada após perseguição; outros criminosos conseguiram fugir

Uma operação policial terminou com dois assaltantes mortos na noite desta sexta-feira (4), em Mundo Novo, cidade localizada na fronteira com o Paraguai. A dupla teria participado do roubo de um veículo e foi localizada após denúncia.

Com o alerta, equipes das polícias Civil e Militar iniciaram buscas e encontraram os suspeitos no fim da tarde. Ao tentarem fugir por uma área de mata, foram cercados. Durante a tentativa de abordagem, houve troca de tiros.

Os dois homens foram baleados, chegaram a ser levados ao Hospital Beneficente Bezerra de Menezes, mas não resistiram. Outros envolvidos no crime conseguiram escapar e estão sendo procurados.

Até o momento, os nomes e a nacionalidade dos mortos não foram divulgados. A polícia segue em diligência na região para localizar os demais suspeitos.

