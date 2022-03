Colisão com capotamento de veículo vira confusão entre policial federal e policiais militares

Além de deixar uma mulher ferida, um acidente com capotamento de veículo tornou-se uma grande confusão envolvendo um policial federal e policiais militares na madrugada de hoje (27), em Corumbá, a aproximadamente 426 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o Diário Corumbaense, a colisão entre um Citroen e uma Pick Up, aconteceu após um deles avançar o sinal vermelho. O condutor do Citroen estava com a esposa no carro, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e apresentava dores no joelho esquerdo e na cervical acima do ombro.

O motorista do Citroen confirmou ter avançado o sinal e disse não ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O outro veículo era conduzido por um agente da Polícia Federal, que se manteve calmo e seguindo as orientações da guarnição da Polícia Militar.

Segundo boletim de ocorrência, os insultos aconteceram após a guarnição da PM comunicar sobre a realização de teste de alcoolemia em razão de o “segundo condutor assumir ter ingerido bebida alcoólica e também pelo policial federal, apesar de tranquilo, apresentava odor etílico sem demais sintomas que permitissem a constatação de embriaguez”.

Confusão

O problema todo foi causado por outro policial federal que chegou ao local depois da colisão, e segundo o próprio, teria “estudado muito” para não fazer parte “dessa instituição corrupta”, que seria a PM, e que os policiais militares “não são nada”.

Agressivo, o colega do PF foi, mediante uso de força, desarmado, algemado, colocado no compartimento de presos da viatura da Força Tática e levado para a Delegacia de Polícia Civil. Já na delegacia, o policial federal teve a arma devolvida e as algemas retiradas por ordem da delegada de plantão.

Por fim, o condutor do Citroen preto teve elaborado auto de infração por dirigir sob influência de álcool e por dirigir veículo sem possuir habilitação. Para o condutor da Pick Up branca, foi feito auto de infração por recusar-se a se submeter a teste/exame clínico.