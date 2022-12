Clínica veterinária é fechada com medicamentos vencidos e situação insalubre

Uma clínica veterinária localizada no bairro Coophamat, região da Lagoa em Campo Grande, foi interditada nesta terça-feira (13), pelo CRMV-MS (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul) e o Procon MS. No local também havia um pet shop, banho e tosa.

O local funcionava sem as mínimas condições de atendimento. Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversas irregularidades, como medicamentos de uso veterinário vencidos e armazenados de forma incorreta, e áreas limpas e sujas não estavam separadas.Na área de banho e tosa dos animais, as baias estavam enferrujadas.

A clínica veterinária também não atende aos requisitos a Resolução CFMV Nº 1275/2019 em questão de estrutura e equipamentos como: ambiente de preparo do paciente com mesa impermeável, termômetro, sala de lavagem e esterilização de materiais, ambiente antissepsia e paramentação do médico veterinário e entre outros.

O estabelecimento não possui prontuários dos pacientes disponíveis no local. A Resolução CFMV 1321/2020, institui normas sobre os documentos no âmbito da clínica médico-veterinária e define prontuário como “documento escrito e datado, sem rasuras ou emendas, emitido e assinado, privativamente por médico-veterinário que relata e detalha, cronologicamente, informações e dados acerca dos atendimentos ambulatoriais e clínicos, inclusive vacinações, exames diagnósticos e intervenções cirúrgicas realizados em animal, ou coletivo em se tratando de rebanho, garantida a autenticidade e integridade das informações.”

Ainda de acordo com o Conselho, o código de ética “é vedado ao médico-veterinário deixar de elaborar prontuário e relatório médico-veterinário”. A clínica também deve possuir registro no CRMV/MS e dispor de equipamentos e insumos suficientes para a demanda do local.

Caso o estabelecimento não possua a estrutura e insumos em qualidade adequada para atendimento dos animais, pode haver comprometimento da qualidade do serviço prestado e que se realizado em local inadequado interfere no bem-estar dos animais, segundo o CRMV. Diante dos fatos, o PROCON/MS e CRMV/MS suspenderam o funcionamento do estabelecimento.

