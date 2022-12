Circular especial leva população aos pontos iluminados

O ônibus sai da Praça Ary Coelho e vai até 15 de janeiro

Interessados em ver a decoração de Natal no centro da Capital? Agora é possível pegar um ônibus especial que começou a circular neste último sábado (17) e sairá da Praça Ary Coelho levando até a cidade do Papai Noel.

A atração irá parar nos pontos turísticos por cinco minutos e começa das 15h45 e vai até 23h25, passando de 20 em 20 minutos. O ônibus que cobrará a tarifa regular de R$4,40 por pessoa.

A cidade do Natal foi inaugurada no último dia 15 e com praça de alimentação com preços a partir de R$10 reais e muita atividade e entretenimentos para as crianças prometem resgatar o espírito Natalino.

O circular funcionará até 15 de janeiro quando encerra os eventos na cidade do Natal.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.