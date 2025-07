Chuvas de meteoros poderão ser vistas no céu a partir desta quarta

Dois fenômenos cruzarão o horizonte nos dias finais de julho

Nas noite de quarta-feira (30) e madrugada de quinta-feira (31), duas chuvas de meteoros irão cruzar os céus no final de julho. Os fênomenos terão visibilidade no Brasil e exigem atenção e dedicação para enxergá-los.

A chuva de meteoros Alpha Capricornídeos atingirá o ápice na noite de quarta-feira. Essa chuva é conhecida por meteoros brilhantes com taxa de cinco meteoros por hora. A velocidade dos meteoros é de 23 quilômetros por segundo (km/s). A localização é na Constelação de Capricórnio e o melhor horário para visualizar é a partir da meia noite até próximo ao amanhecer.

Já a Delta Aquáridas do Sul tem o pico esperado para a madrugada de 31 de julho. Esse fenômeno é caracterizado por uma taxa de 15 a 25 meteoros por hora no momento de pico. A velocidade é bem maior que a Alpha Capricornídeos: 41 km/s. A localização no céu é na Constelação de Aquário e o melhor horário para visualizar também é a partir da meia noite até próximo ao amanhecer.

Como observar?

Para observar os fênomenos, os interessados devem evitar a poluição luminosa e focar nas constelações de Capircórinio e Aquário. É aconselhável se deitar em algum local aberto ou ficar em um determinado ponto e observar o céu por alguns minutos. Também existem aplicativos que podem ser obtidos no smartphone que ajudam a localizar constelações e demais corpos celestes.

As chuvas de meteoro também são relevantes para estimar a quantidade e período de maior incidência de detritos provenientes de correntes de meteoroides que a Terra atravessa periodicamente. Missões espaciais e centros de controle de satélites podem aprimorar estratégias de proteção para naves e equipamentos em órbita próxima à Terra e à Lua.

As chuvas de meteoros também ajudam a compreender a formação do nosso Sistema Solar, conforme explica o o astrônomo do ON (Observatório Nacional0, Marcelo de Cicco, “pois ao investigar as propriedades dos detritos, é possível entender mais sobre os cometas e até mesmo fragmentos lunares e marcianos, resultantes de impactos antigos, assim como objetos próximos à órbita terrestre com atividade (Neos, sigla em inglês para Near Earth Objects).

O que são meteoros?

Os meteoros são corpos celestes pequenos que cruzam o espaço e invadem a atmosfera terrestre. No momento de transição, a interação com a atmosfera e o oxigênio provoca o incendiamento parcial ou total dos meteoros, criando uma luminosidade, popularmente chamada de estrela cadente.

Quando diversos meteoros atravessam a atmosfera, formam-se as chuvas de meteoros. Os meteoros são detritos de cometas, fenômeno formado por poeira, pedras, gelo e gases. A divulgação do fênomeno no território brasileiro foi feita pelo Observatório Nacional (ON), unidade de pesquisa sediada no Rio de Janeiro e ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

