Suspeitos de série de furtos são presos em Tacuru

Um dos investigados já estava sob monitoramento judicial quando voltou a praticar delitos na cidade



Dois homens investigados por uma sequência de furtos em Tacuru, no sul de Mato Grosso do Sul, foram presos na terça-feira (29). Ambos já estavam sob investigação, e um deles utilizava tornozeleira eletrônica no momento em que voltou a cometer os crimes.

O principal suspeito, que já vinha sendo monitorado por ordem judicial, teve sua prisão preventiva solicitada em maio deste ano, após ser apontado como autor de diversos furtos. Na ocasião, o Judiciário indeferiu o pedido e determinou medidas alternativas, entre elas o uso da tornozeleira.

Mesmo sob vigilância eletrônica, ele voltou a ser associado a novos furtos registrados recentemente no município. A polícia solicitou a quebra da geolocalização do dispositivo, e os dados confirmaram que ele esteve nos locais e horários das ocorrências.

Durante as investigações, um segundo envolvido foi identificado. Ele é apontado como cúmplice do monitorado nas ações criminosas. Com base nessas informações, um novo pedido de prisão preventiva foi apresentado pela delegacia e, desta vez, autorizado pelo Judiciário.

A prisão dos dois ocorreu na manhã desta terça-feira. Um deles foi detido por policiais militares e o outro, por agentes da Polícia Civil. Ambos permanecem à disposição da Justiça, e as investigações seguem para apurar a eventual participação da dupla em outros furtos registrados na região.

