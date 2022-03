Chuva se confirma, cai forte na Capital e dia terá nada de sol em MS

A chuva que não para de cair em Campo Grande já durou pelo menos 20 minutos. Com força e volume, a previsão do tempo acertou em cheio para este domingo (13) nublado, aguacento e de temperaturas amenas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já havia dado o aviso sobre a meteorologia de hoje. No Estado, 51 municípios – entre eles a Capital – possuem alerta onde a chuva pode escorrer de 20 a 30 milímetros por hora, acompanhada de ventos intensos.

Outras 39 cidades sul-mato-grossenses também, com pancadas entre 30 a 60 mm/h e ventania de até 100 quilômetros. Em ambos os alertas, há risco de queda de energia, árvores caídas ao chão, descargas elétricas e muitos alagamentos, principalmente pelas áreas urbanas.

Com relação às temperaturas, o tempinho fresco não dá brecha para o sol. Em Campo Grande, mínima de 22ºC e máxima de 26ºC – com mais previsão de chuva por vir.

Os municípios mais afetados serão Angélica, Aquidauana, Corguinho, Corumbá, Ivinhema, Jaraguari, Jateí, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo e Taquarussu.

Em caso de urgência e/ou socorro, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.