Tempo continua instável, com possibilidade de chuvas intensas nesta sexta-feira

A semana encerra com tempo instável e probabilidade de chuvas de intensidade moderada a intensa nesta sexta-feira (3). De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), entre sexta e sábado (4) são esperados os maiores acumulados de chuva, que podem ultrapassar os 50 mm/24hs.

Nas regiões centro-oeste e sudoeste do estado podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em Campo Grande, a mínima fica com 22°C e a máxima com 26°C, com sol e muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

A temperatura mínima para a região sul será de 21°C e a máxima de até 24°C, sendo a menor em todo o estado. No bolsão e norte de MS, temperaturas mínimas ficam entre 22°C e 23°C, as máximas alcançam os 31°C .

Porto Murtinho registra mínima de 24°C e máxima de 26°C, com possibilidade de pancadas de chuva durante à tarde e à noite. Os ventos atuam de norte/noroeste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Alerta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja, ou seja, de perigo para tempestades, para grande parte do Mato Grosso do Sul, com validade até o fim da manhã de hoje, podendo ser renovado a qualquer momento.

Há chance de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.