Céu nublado e temperaturas amenas marcam final de semana em Mato Grosso do Sul

O sábado começou com um céu nublado em Mato Grosso do Sul e a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o clima instável persistirá ao longo do final da semana em grande parte do estado. A temperatura máxima esperada é de 31°C, cenário oposto ao que ocorreu nas últimas semanas, onde foram registradas altas temperaturas em todas as regiões.

De acordo com o Cemtec, as chuvas continuarão, acompanhadas de temperaturas amenas entre 30°C e 33°C. Esse contraste é notável quando comparado com os dias 18 e 19 de novembro, quando os termômetros ultrapassaram os 40°C em algumas regiões do estado.

Em Campo Grande, a temperatura pela manhã é de 22°C, e a máxima prevista é de 26°C ao longo do dia. Nas cidades de Ponta Porã e Dourados, o sábado começou com 20°C de temperatura mínima, e as máximas previstas podem atingir 23°C e 24°C, respectivamente. Na região leste, Anaurilândia apresenta uma variação de 18°C ​​a 24°C.

Três Lagoas, região do bolsão, registra 20°C pela manhã e espera atingir 28°C à tarde; Paranaíba, na mesma região, tem mínimas de 22°C e máximas de 30°C. Desta vez, a temperatura mais alta do dia deve ser registrada em Coxim, com mínima de 22°C e máxima de 31°C ao longo do dia.

No sudoeste de MS, Porto Murtinho inicia o dia com 23°C, chegando a 29°C à tarde. Na região pantaneira, Corumbá tem mínimas de 24°C e máximas de 28°C, enquanto Aquidauana varia entre 23°C e 28°C.

O Cemtec alerta para a possibilidade de tempestades, acompanhadas por raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, recomendando que os moradores estejam atentos e tomem as devidas precauções durante o final de semana.

Com informações do Cemtec.

