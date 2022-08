Centro de monitoramento nas escolas estaduais é inaugurado na Capital

O COSI (Centro de Operações de Segurança Integrada), onde agora é realizado o monitoramento das escolas da REE (Rede Estadual de Ensino), foi inaugurado nesta segunda-feira (22), com a presença do Governador Renaldo Azambuja em uma das centrais localizada na Vila Bandeirantes.

O serviço de vídeo monitoramento está operando nas 77 escolas estaduais da Capital e em fase de implementação em outras seis cidades: Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Coxim e Maracaju.

No total, 140 unidades de ensino serão monitoradas, nesta primeira etapa, cujo o investimento total é de R$ 17 milhões. As escolas estaduais são monitoradas por vídeo, com sistemas de alarme e controle de acessos com assistência 24 horas, podendo a direção escolar acionar o centro de comando por meio call center ou aplicativos para dispositivo móvel, com apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, quando necessário.

Reinaldo Azambuja explicou que o sistema ajuda a evitar e combater vandalismos e crimes. “Quando a gente implanta um sistema de vídeo monitoramento em 140 escolas, que é o projeto inicial, tudo que ocorre dentro e fora das escolas estaduais – vandalismo, alguém próximo da escola oferecendo algo ilícito – pode ser fiscalizado, através de uma central. Tem um sistema de alerta. E a ideia é expandir para que possa chegar a todas as escolas de Mato Grosso do Sul e outros prédios públicos”.

Segundo a diretora da Escola Estadual Emygdio Campos Widal, Fernanda Bucallon, que é presidente do Fórum de Diretores da REE, a empresa contratada tem prestado um serviço de excelência, com rapidez e eficiência, garantindo a segurança de alunos e funcionários. “

Eles têm agido com muita presteza, desde simples ocorrências como queda de energia, que pode desvincular nosso sistema da SED, como qualquer problema como vandalismo e invasão”, disse.

Nesta primeira etapa, 200 pessoas trabalham no monitoramento e atendimento. A informação é do diretor do grupo IIN, Yoran Yali, responsável pelo serviço. “Nesta fase, geramos 200 empregos e vamos chegar a mil empregos em todos os níveis. Nós queremos muito servir o Governo do Estado na prosperidade de Mato Grosso do Sul. Vamos fazer o máximo para isso”.

Para a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, a implementação do sistema vai permitir com que a pasta possa se dedicar ainda mais com o aprendizado dos alunos. "Vamos ter uma escola com segurança, monitorada, para podermos nos dedicar ao aprendizado dos alunos", afirmou.

