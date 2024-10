Casal é encontrado amarrado em matagal após terem sido vítimas de furto

Ontem (08), um casal de 42 e 45 anos, foram encontrados amarrados em um matagal, após terem a caminhonete roubada. O crime ocorreu na zona rural de Bodoquena e o casal ficou cerca de nove horas no local até serem resgatados.

A Policia Civil de Bodoquena recebeu uma denúncia de furto, informando que as vítimas do crime teriam sido amarradas e vedadas por dois homens, e deixadas em uma mata próxima da estrada.

Os policiais civis, junto a equipe da Polícia Militar, iniciaram as investigações e descobriram que a caminhonete modelo L200 Triton, foi levada para Corumbá. Desconfiados que 0s criminosos poderiam ter levado o veículo para a Bolívia, visto que faz fronteira com o município, pediram a ajuda da Diprove (delegacia boliviana).

Passado algumas horas da investigação, um dos ladrões foi localizado e capturado pelos policiais no Assentamento Canaã, local próximo onde o crime foi cometido.

O homem foi interrogado e apresentou incoerências durante a explicação. Além disso, ele já tem passagens por roubo a veículo, tráfico e porte de arma.

Na madrugada de hoje, os policiais receberam a informação da delegacia da Diprove de que a caminhonete roubada foi encontrada e recuperada na Bolivia.

Em relação aos bandidos, apenas um deles foi identificado e detido, o outro permanece foragido.

