Motociclista bate em caminhão durante ultrapassagem e morre na BR-163, em Campo Grande

Motociclista ainda não identificado morreu, no início da tarde desta quarta-feira (9), na BR-163, em Campo Grande, após colidir contra um caminhão que vinha no sentido contrário.

Conforme informações, a vítima seguia na pista sentido Cuiabá, quando iniciou uma ultrapassagem. Entretanto, a manobra foi mal sucedida e a vítima acabou batendo em dois caminhões e caiu na pista.

Com a força do impacto, o homem morreu na hora. Equipes de socorro da CCR MS Via, concessionária que administra a via, foram acionadas, mas nada puderam fazer pelo motociclista. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e Perícia.

Por conta do alto fluxo de veículos na região, o trânsito está bastante congestionado até que o trabalho de investigação seja finalizado.

