Casal de namorados morre em tiroteio na fronteira

O casal de namorados Luiz Matheus Martinez, 21, e Anabel Centurion, 22, foram atingidos por tiros de arma de fogo enquanto comemoravam o aniversário da moça numa choperia, ponto de um tiroteio na noite de segunda-feira (26), no centro da cidade de Pedro Juan Caballero, fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul. Luiz morreu na hora.

Segundo informações, a aniversariante também foi atingida por um dos disparos e foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Outra mulher ficou ferida e ambas foram socorridas até o Hospital San Lucas.

De acordo com o sub comissário Pedro Román, sub chefe da Comissaria Primeira, os atiradores estavam a bordo de um veículo Toyota Corolla e foram encontradas 43 cápsulas de 9mm.

Nas redes sociais e no local do crime, um bilhete foi deixado pelos intitulados ‘Justiceiros da Fronteira’, onde manifestaram que o jovem Matheus estaria praticando crime de assalto na fronteira. namorados

Os crimes são atribuídos aos chamados "Justiceiros" que agem eliminando acusados de praticarem crimes de furtos, roubos e outros delitos nas cidades do interior do Paraguai como Yby Yaú e Pedro Juan Caballero.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

