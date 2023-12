Motociclista morre após ser atingida por veículo em avenida na Capital

Uma motociclista de 47 anos, morreu após ser atingida por um veículo no cruzamento das ruas Paz e Avenida Ceará, na noite de ontem (4), região central de Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima era técnica enfermeira e foi arrastada por metros após o impacto.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima seguia sozinha em sua motocicleta pela via, quando ao passar pelo cruzamento, foi atingida pelo veículo Hyundai HB20. A enfermeira foi arremessada ao solo com o impacto da batida.

Equipes de socorro foram acionados. A condutora do veículo Hyundai HB20, que não teve identidade divulgada foi conduzida a delegacia para esclarecimentos.

