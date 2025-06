Capital terá reforço médico nas urgências e emergências neste sábado; confira o plantão deste final de semana

Atendimentos serão realizados nas UPAs e CRSs da cidade durante os três turnos

A rede de urgência e emergência de Campo Grande contará com reforço médico neste sábado (7), conforme escala divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Os profissionais estarão distribuídos entre as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os Centros Regionais de Saúde (CRSs), com atendimento garantido nos períodos da manhã, tarde e noite.

A população pode conferir na imagem a seguir a escala completa de plantão, com a quantidade de médicos disponíveis em cada unidade de saúde e em cada turno.

