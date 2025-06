Suspeito é baleado após confronto com a PM no Parque do Lageado na Capital

Segundo a polícia, homem havia atirado contra grupo de pessoas momenos antes de ser perseguido e alvejado

Um homem foi baleado na manhã deste sábado (7) após se envolver em uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele ainda não teve a identidade confirmada. De acordo com informações apuradas, o confronto teve início depois que o suspeito teria efetuado disparos contra um grupo de pessoas na região.

Militares que patrulhavam a área ouviram os tiros e iniciaram uma perseguição ao veículo, um Fiat Siena. A fuga terminou próximo ao cruzamento das ruas Evelina Figueiredo Selingardi e Venício Gandolfi, quando os policiais atingiram um dos pneus do carro. Mesmo parado, o condutor não se rendeu e atirou contra os agentes, que reagiram.

Durante a ação, o homem foi baleado e, apesar dos ferimentos, estava consciente e orientado quando foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi levado para a Santa Casa.

No interior do veículo, a perícia localizou um revólver calibre 38. Informações preliminares indicam que o suspeito teria disparado seis vezes contra os policiais durante o confronto.

O caso foi registrado na Depac Cepol e segue sob investigação para apurar as circunstâncias do tiroteio e a motivação do primeiro ataque.

