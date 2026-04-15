Campo Grande oferece mais de 1,4 mil vagas de emprego e seleção com contratação imediata nesta quarta-feira

Quem está em busca de trabalho em Campo Grande tem uma nova oportunidade nesta quarta-feira (15). A Funtrab (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande disponibiliza 1.438 vagas de emprego, além de um processo seletivo com contratação imediata.

Para participar, é necessário estar com o cadastro atualizado na fundação. O registro deve ser feito presencialmente, mediante apresentação de documento de identidade ou CNH, comprovante de residência, CPF e informações sobre o histórico profissional.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 17h. A fundação também conta com atendimento exclusivo para pessoas com deficiência no Guichê 1, no piso térreo. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – ramal 5800.

Entre as oportunidades, 1.026 vagas são destinadas a candidatos sem experiência, distribuídas em 51 funções. Os destaques são para operador de caixa (365 vagas), auxiliar de limpeza (113), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62) e repositor de mercadorias (50).

Há ainda oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência, incluindo funções como auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador, ajudante de carga e descarga e porteiro. Também estão disponíveis 11 vagas temporárias, sendo dez para garçom e uma para cozinheiro geral.

Além disso, a Funsat realiza, em parceria com a Produserv, um processo seletivo com 40 vagas para serviços de limpeza, com contratação imediata. A seleção acontece das 8h às 12h.

A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da prefeitura.

 

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