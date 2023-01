Campo Grande é a 3ª capital com a Cesta Básica mais cara do país

Campo Grande registrou aumento de 16,03% no valor da cesta básica em dezembro, o que representa a terceira Capital com maior alta no valor, atrás apenas de Goiânia, com alta de 17,98% e Brasília, com 17,25%. Os dados são da Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), divulgados nesta segunda-feira (09).

Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Dieese, em dezembro de 2022, o salário mínimo necessário para que uma família de quatro pessoas possa se manter, deveria equivaler a $ 6.647,63, ou 5,48 vezes o mínimo de R$ 1.212,00.

Na Capital o valor da cesta ficou em R$ 744,21, o que consome 66,38% do salário mínimo. Além disso, o trabalhador precisa cumprir uma jornada de trabalho de 135h05m para adquirir os produtos básicos presentes na cesta.

Dos 13 produtos presentes na cesta básica, oito apresentaram alta de preço no mês de dezembro de 2022 em todas as capitais: leite integral, pão francês, café em pó, banana e manteiga, farinha de trigo, batata e farinha de mandioca.

O volume de produção de leite no campo foi menor devido aos altos custos de produção e pelo clima desfavorável, que provocou seca intensa no segundo trimestre e início do terceiro, o que atrapalhou a pastagem. As indústria também tiveram que pagar mais pela matéria-prima, o que elevou os preços no varejo.

O preço do café em pó subiu em todas as capitais em 2022. As maiores variações foram registradas em São Paulo (28,80%), Recife (25,30%), Porto Alegre (20,58%), Belém (20,20%) e Aracaju (19,98%). As dificuldades logísticas e os preços mais altos dos insumos, reflexos do conflito entre Rússia e Ucrânia, explicam a alta. Mesmo com a redução da demanda dos Estados Unidos e da China, no segundo semestre de 2022, os preços acumularam elevações.

A farinha de trigo também aumentou em todas as capitais do Centro-Sul, com altas de mais de 20% no preço, o que resultou na elevação do preço do pão francês. Houve uma queda na oferta mundial de trigo, resultado do confronto entre Rússia e Ucrânia, o que reduz a exportação. Com o clima desfavorável e demanda firme pelo trigo, os preços tiveram elevação e repercutiu nos derivados vendidos no país.

Na comparação do mês de dezembro do ano passado e deste ano, o preço médio do quilo da batata, pesquisada no Centro-Sul, apresentou alta em todas as localidades, de quase 30% em Brasília e mais de 80% em Belo Horizonte. Em 2022, houve períodos de queda nos preços, principalmente em julho, devido à maior oferta de tubérculos, mas, na maior parte do ano, a incidência de pragas e o clima reduziram a quantidade ofertada.