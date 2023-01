MS vai ao Festival de Chamamé de Corrientes na AR

A grande e tradicional festa de Corrientes, na Argentina, terá delegação de representantes de MS

O evento que reúne a 32ª Fiesta Nacional del Chamamé, o 18º Festival do Chamamé do Mercosul e a 2ª Festa Mundial é o maior e mais importante relacionado ao gênero musical atualmente no mundo e, agora, entre os dias 13 e 23 de janeiro, o evento vai receber uma delegação com representantes de MS, que inclui músicos que também vão se apresentar no palco dessa grande e alegre festa que toma lugar no Teatro Mário Del Trànsito Cocomarola, em Corrientes, Argentina.

O festival, em si, tem uma grande relevância e o fato de difundir o chamamé só aumenta esse peso, quando se trata do que isso representa para a identidade sul-americana, já que até a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) já reconheceu a grandeza do chamamé ao declará-lo como Patrimônio Imaterial, inicialmente do Mercosul e, a partir de 2020, também da humanidade, ganhando, assim, chancela mundial no que tange à aclamação que o chamamé merece.

Vão representar o Estado de MS a dupla Castelo & Elinho Filho, Jakeline Sanfoneira, Rivair, Rivamar & Grupo Desparramo e Desidério Souza, que é do RS, mas vai viajar com os sul-mato-grossenses. Todos os artistas tiveram uma participação significativa no 1º Festival Internacional do Chamamé de Porto Murtinho, realizado em novembro do ano passado pela prefeitura local com apoio do Governo do Estado.

Para a acordeonista Jakeline Sanfoneira, já conhecida na cena local, ter a oportunidade de se apresentar na Fiesta del Chamamé de Corrientes é um sonho que se realiza. “Sempre tive o sonho de tocar no palco em Corrientes, na Argentina, nessa festa tradicionalista, e poder realizar esse sonho, para mim, é muito importante e uma honra. Até porque, foi por indicação de meu amigo ‘embaixador do chamamé’ de MS, Orivaldo Mengual”, conta.

E, além da possibilidade de realizar um sonho, Jakeline também expressa suas expectativas para o evento. “Minhas expectativas são de realmente encontrar a essência do chamamé, e conhecer essa história mais de perto. Então, como estou tendo um privilégio que é para poucos, a minha gratidão é imensa!”

Para o cantor e acordeonista Desidério Souza, fazer parte da delegação que prestigiará o evento é uma honra. “É uma grande honra ser convidado pelo presidente do Instituto do Chamamé de Mato Grosso do Sul, Estado que sedia a cidade de Campo Grande, declarada Capital Nacional do Chamamé, Sr. Orivaldo Mengual, para fazer parte da delegação desse Estado participando de La Fiesta Nacional del Chamamé, em Corrientes, este que é considerado o evento mais importante do mundo neste ritmo característico sulamericano”, afirma.

Ele ainda comenta sobre a importância do gênero musical para a identidade sula americana, o que isso representa para ele. “Um ritmo que foi tombado como Patrimônio Imaterial da Humanidade, tal é a sua importância para os povos, unindo os países fronteiriços. Estar naquele palco sempre foi um sonho para mim, que agora estou realizando, tocando chamamés de minha autoria e clássicos Argentinos. Grande abraço a todos os irmãos ‘chamameceiros’! Viva el chamame!”

La fiesta

Denominado “Chamamé para um Novo Mundo”, o megaevento reunirá as maiores expressões do cancioneiro argentino na música e na dança, com participação, pela primeira vez, de Mato Grosso do Sul. A presença do Estado foi definida em viagem do presidente do Instituto Cultural Chamamé MS – Polca, Guarânia e Chamamé, Orivaldo Mengual, a Corrientes, no mês de outubro passado.

“Como o chamamé hoje é o Bem Imaterial da Humanidade, e MS, inclusive, colaborou com a documentação para comprovar isso, já que o chamamé é mais difundido – depois da Argentina –, aqui em MS. […] Em reunião com o ex-secretário de cultura do Estado e com o diretor da Festa, ficou definido que indicaríamos cinco grupos para se apresentarem no festival, mas infelizmente um não poderá participar”, explica.

Além disso, ele também comenta sobre o que representa esse intercâmbio entre músicos e dançarinos de chamamé de MS com o evento de Corrientes. “Pela primeira vez vamos conseguir avançar com essa ideia, com esse projeto, e eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque a partir de agora nossos músicos terão espaço na programação da Fiesta Nacional, inclusive, é uma oportunidade única de mostrar a eles como fazemos aqui, porque nós temos um estilo próprio de tocar e de dançar o chamamé, já que isso pode variar conforme a região por onde o chamamé passa. Aqui em MS, uma das características do nosso chamamé é a bateria, porque no chamamé tradicional não se usa bateria. Então nós temos essa inovação e podemos mostrar a eles a nossa forma de tocar e de dançar, porque também vão dois casais de MS para participar dançando.”

Chamamé

O chamamé é gênero musical que é reconhecido, desde dezembro de 2020, como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco e, desde junho de 2021, como Bem de Natureza Imaterial de Mato Grosso do Sul, sendo considerado uma tradição que passa de geração em geração, além de fortalecer laços transfronteiriços.

Eventos como a Fiesta del Chamamé de Corrientes, Festival de Chamamé de Porto Murtinho, que teve recentemente sua primeira edição, e o Encontro de Chamamezeiros, realizado em Campo Grande, são encontros que promovem o intercâmbio cultural, já que sempre trazem convidados de fora, além de fortalecer o relacionamento de povos irmãos, promover a revelação de histórias.

Como consequência, isso se reflete na valorização e no fortalecimento da expressão cultural dos povos da região fronteiriça, tanto do Brasil (tendo MS como principal local de difusão do chamamé fora da Argentina) quanto do Paraguai – dois dos maiores divulgadores do chamamé – e da Argentina, que é o berço desse gênero musical.

Como ir?

O Instituto Cultural Chamamé de MS, o programa A Hora do Chamamé e a Chamamé MS Produções estão organizando uma excursão para a Capital Mundial do Chamamé, em viagem de ônibus, com extensa programação cultural e turística, que inclui visitas ao Museu do Chamamé e passeios a monumentos históricos.

O roteiro da excursão está definido, com saída para Corrientes no dia 11 de janeiro, às 23h, em frente da Praça do Rádio Clube, e retorno nos dias 17 ou 21.

Os pacotes já estão à venda, incluindo apenas a passagem de ônibus ou todas as despesas da viagem – translado, hospedagem, passeios com guia de turismo e acesso ao local dos shows. Mais informações: 99927-5144.

