Colisão entre caminhonete e carreta deixa dois mortos na MS-270

César Augusto Jordão do Amaral, 59, e João Batista de Souza, de 52 anos, morreram na noite de ontem (1) em um acidente grave entre uma caminhonete Ford/F-250 e uma Scania, na MS-270, entre o distrito de Itahum a Dourados. O condutor da carreta teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico

De acordo com o site Dourados News, as vítimas estavam na caminhonete Ford/F-250 que ficou completamente destruída com o impacto da batida. O veículo era conduzido pelo César Augusto, e tinha como passageiro, João Batista. Ambos morreram no local.

Segundo informações de motoristas que estavam na rodovia, a caminhonete seguia sentido Itahum/Dourados e o caminhão no sentido contrário, quando por motivos que serão investigados, a carreta invadiu a pista contrária, colidindo de frente contra a caminhonete F-250. Com a força do impacto, o veículo ficou irreconhecível.

Equipes da Polícia Militar e também da Polícia Civil estavam no local.

