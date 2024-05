Caminhoneiro que matou jovens na BR-060 se apresenta na delegacia

O caminhoneiro que atropelou e matou Guilherme da Cruz Silva e Cleiton Silva Gauna, respectivamente, se apresentou na delegacia na tarde de sexta-feira (4). O idoso de 72 anos só tomou conhecimento da morte após notícias, pois acreditava que teria atropelado algum animal que cruzava a estrada vicinal.

Segundo o delegado titular da Polícia Civil de Terenos, Antenos Batista, o caminhoneiro se apresentou com o advogado, Márcio Sandin. No primeiro interrogatório, o idoso disse que estava no caminhão 3/4 Volkswagen, de cor amarela, e o filho seguia atrás em uma picape. O trecho é conhecido por ser estreito e com muita poeira, em seguida, o filho passou para frente do veículo.

“Ele alegou que a poeira estava levantando, o filho estava atrás. Essa estrada tem mato alto. Ele achou que fosse animal (atropelado). Ele parou uns 12 quilômetros para frente, onde tinha luz, pegou uma lanterna e procurou vestígios, mas não encontrou. Ele disse que não passou pela cabeça dele que eram os meninos”, disse.

Ainda conforme o delegado, os destroços da motocicleta onde a dupla estava foram encontrados próximo à Fazenda 44/Serra Dourada. Os jovens, moradores do Assentamento Santa Mônica, retornavam para suas casas.

O idoso foi ouvido e liberado, mas deve responder por omissão de socorro e duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O caminhão está na delegacia e será periciado.

