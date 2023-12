Caminhão de MS tomba e mata duas pessoas em São Paulo; vítima era empresário na Capital

Um grave acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, dia 13 de setembro, na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, a SP-342, próximo às cidades de Águas da Prata, São Paulo, e Poços de Caldas, Minas Gerais. O incidente envolveu um caminhão com placas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que, segundo informações do portal Poços.com, perdeu o controle por volta das 12 horas, no KM-243 da rodovia.

O veículo, que transportava uma carga de cimento, seguia no sentido de Águas da Prata quando, em uma curva, saiu da pista, subiu no barranco e tombou. O acidente resultou na dispersão da carga pela estrada. O motorista e o passageiro, cujas identidades ainda não foram divulgadas, ficaram presos nas ferragens da cabine e não sobreviveram aos ferimentos.

O trânsito na área precisou ser temporariamente interditado para as operações de resgate, mas não causou congestionamentos significativos. Além da concessionária Renovias, equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar Rodoviária (PMR) estiveram no local para atender à ocorrência.