Após susto, crianças se recuperam de ferimentos provocados durante desabamento em escola

O temporal que atingiu a cidade de Corumbá provocou a morte de Matheus Alves de Souza, de apenas 7 anos. Ele era aluno da 2ª série do ensino fundamental da escola municipal Cássio Leite de Barros, localizada na parte alta da cidade. Ele participava da aula de educação física, no momento que a estrutura da quadra de esportes desabou, com a força do vento e da chuva. Além dele, outros quatro alunos foram hospitalizados, três crianças foram levadas ao pronto-socorro de Corumbá e um outro aluno foi encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, mas já se recuperam em casa.

Conforme informações da prefeitura do município, todos os alunos feridos foram levados para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). “Todas as crianças atendidas já foram liberadas, na terça-feira (12), com a presença da família. Passam bem, sem risco de vida”, destacou, em nota.

Segundo o município, os professores ainda tentaram levar as crianças de volta para as salas logo que os ventos começaram, mas, por causa da chuva, permaneceram na quadra. Ainda segundo a assessoria, parte das crianças conseguiu retornar para a sala de aula. Depois vieram as rajadas de ventos mais fortes, derrubando a estrutura do teto da quadra.

Após o ocorrido, muitos pais estavam em desespero, indo buscar os filhos. Algumas crianças estavam assustadas e chorando. O velório do corpo do estudante começou às 22h30 de terça-feira (12), na Capela Cristo Rei e o sepultamento aconteceu ontem (13), às 15h30, no cemitério Santa Cruz.

A morte do aluno foi comentada pelo governador Eduardo Riedel, que publicou, em suas redes sociais, um vídeo, lamentando o ocorrido. “Um acidente que, infelizmente, afetou a vida de uma criança, que foi a óbito e esse é o mais grave. Todo dano material, a gente, junto com a Prefeitura Municipal, vai estar à disposição para restabelecer.

Minha solidariedade à família e ao povo de Corumbá”, disse o governador.

Em rede social, a direção da escola também publicou uma nota de pesar: “Nunca vamos esquecer o brilho do seu olhar, o encanto do seu sorriso, a alegria que você tinha, ao estar na escola. Eternas saudades da sua presença em nossa escola, entre nossos alunos, brincando e correndo. É com um grande pesar que enfrentamos sua despedida. Descanse em paz, linda criança”. As aulas na Rede Municipal de Ensino estão suspensas até sexta- -feira (15). O município decretou luto de três dias em memória do menino Matheus.

Com informações do Diário Corumbaense.

Por – Michelly Perez

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram