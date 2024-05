Calor intenso e tempo seco predominam em MS neste sábado

O calor intenso será presença garantida em todo o território do Mato Grosso do Sul, e neste sábado (11), os termômetros continuam a registrar altas temperaturas, acompanhadas de um clima seco e árido.

Segundo análises do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa condição é resultado da atuação de uma área de alta pressão que promove um bloqueio climático sobre o centro-sul do país. Esse fenômeno impede a formação de chuvas na região, agravando ainda mais a situação de seca e calor.

Diante desse cenário, especialistas recomendam medidas preventivas para minimizar os impactos do calor excessivo e da baixa umidade do ar. É essencial que a população se mantenha hidratada, aumentando o consumo de líquidos, e procure umidificar os ambientes, especialmente em residências e locais de trabalho. Além disso, é aconselhável evitar a exposição direta ao sol durante os horários mais quentes do dia.

As previsões meteorológicas para algumas das principais cidades do estado indicam máximas significativas. Em Campo Grande e Porto Murtinho, a expectativa é de que os termômetros atinjam os 32°C. Já em Dourados e Ponta Porã, as temperaturas máximas devem alcançar os 31°C. Aquidauana, Corumbá e Anaurilândia devem registrar as maiores temperaturas do estado, com máximas esperadas de 35°C.

Com informações do Cemtec e Inmet.

