Todos em Ação chega ao bairro Jardim das Hortênsias dia 18 de maio

O Bairro Jardim das Hortênsias será o próximo a receber o programa itinerante “Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você”, em 2024. O evento será realizado no sábado, dia 18 de maio, das 8h às 13h, na Escola Municipal Irene Szukala. Serão mais de 300 serviços oferecidos gratuitamente para a população.

Com a participação das secretarias, mais de 70 serviços no local em diversos segmentos serão realizados para os moradores da região. A iniciativa acontece mais uma vez em parceria com o Mutirão.

Os serviços oferecidos pelas secretarias seguem normalmente como nas edições passadas. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) vai oferecer a atualização, inclusão e orientação para o Cadastro Único (CADÚnico), além de oficinas de geração de renda, designer de sobrancelhas, esmaltação e pintura facial.

Quem passar pelo evento, poderá levar para casa verduras e legumes manipulados pela Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA/FAC), além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

A Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), levará oficinas para confecção de sachês aromatizados. A pasta fará ainda, o trabalho de divulgação dos serviços da Casa da Mulher Brasileira.

A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) fará atendimento para os microempreendedores individuais. A Fundação Social do Trabalho (Funsat) fornecerá orientações aos moradores para o cadastro da Carteira de Trabalho Digital e para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande