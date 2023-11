Calor finalmente dá trégua e semana começa com previsão de tempestades para MS

Após um fim de semana chuvoso em Mato Grosso do Sul, a segunda-feira (20) começa com tempo instável, com possibilidade de chuvas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e até granizo.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) essas instabilidades devem durar até a quarta-feira (22). Em Campo Grande, a temperatura mínima vai oscilar entre 23°C e 25°C, e máximas de até 31°C.

Segundo a meteorologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, estas instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliada a atuação de uma frente fria oceânica.

“Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sob o Paraguai e deslocamento de cavados favorecem a formação de nuvens e chuvas no Mato Grosso do Sul”, informa a meteorologista.

Neste período estão previstas temperaturas míninas entre 23°C e 25°C, e máximas que podem atingir os 33°C, nas regiões sul, norte, bolsão e leste do Estado. Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 25°C e 27°C, e máximas de até 38°C. Nestes dias, os ventos atuam com velocidade entre 30 e 50 km/h, e pontualmente, podem ocorrem rajadas acima destes valores.