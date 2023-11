Prefeitura anuncia maior pacote de ações para a educação de Campo Grande

Município prevê novas contratações e uma maior oferta de vagas com abertura de novas salas de aula

Após o investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, a Prefeitura de Campo Grande deve anunciar mais reforços para a educação. Como parte do projeto “Juntos pela Escola”, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) marcou para a próxima segunda-feira (20), o lançamento do maior pacote de ações da história da Capital. O evento terá início às 18h, no parque Tarsila do Amaral.

Para o jornal O Estado MS, a prefeitura adiantou que as entregas serão muito importantes para a educação de Campo Grande. Entre as pautas mais aguardadas pela população está, exatamente, sanar o déficit de vagas para as crianças dos anos iniciais, além de melhorias estruturais nas unidades escolares e datas para a entrega das obras em andamento ou estacionadas.

“Nós precisamos diminuir o déficit, não só em Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil). Vamos trabalhar, na educação, em busca de respostas rápidas”, garantiu a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), no último evento da Semed. Com um novo evento marcado, a expectativa é que mais vagas para as Emeis sejam anunciadas. Durante a oficialização do período de matrículas e rematrículas da Reme (Rede Municipal de Ensino), o secretário municipal de Educação, professor Lucas Bitencourt, declarou que o problema das vagas para crianças é antigo, já que nunca é zerada e todos os anos são cerca de 12 mil crianças vivas nascidas na Capital e novas famílias se fixando por aqui, chegando aos 9 mil alunos na fila de espera.

Já foram confirmadas mais 5 mil vagas para o próximo ano letivo, além da entrega das Emeis do Anápolis, São Conrado e da Vila Margarida. “Com certeza, 5 mil vagas são importantes para sanar uma parte da demanda, mas continuaremos avançando e procurando novos espaços”, destacou o secretário Lucas, na oportunidade.

É importante destacar que foram entregues 21 veículos de passeio, modelo Fiat Argo e Hyundai HB20, uma pickup Fiat Strada e uma caminhonete Ford Ranger. A troca da frota nunca havia sido renovada, tendo veículos em circulação desde 2007, com mais de 250 mil quilômetros, sendo este um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões. Além disso, foram entregues 35 mil novos mobiliários para as escolas.

Matrículas da Reme

Estão abertas as matrículas dos alunos das Emeis, até 18 de dezembro. Os pais devem procurar as unidades em que os filhos estudam, para que este possa permanecer na escola, em 2024.

A primeira listagem dos alunos para as Escolas de Educação Infantil da Reme será divulgada em 1º de dezembro. Assim, a efetivação da vaga na unidade destinada será até 16 de dezembro. Já a segunda listagem será divulgada pela Semed em 11 de janeiro de 2024 e os pais e/ou responsáveis devem efetivar a vaga até 17 de janeiro.

Para o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, as matrículas começam no dia 11 de janeiro do próximo ano. O cadastro deve ser feito pelo site matricula. campogrande.ms.gov. br ou pelo telefone 0800 615 15 15.

Por – Kamila Alcântara.

