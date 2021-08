Cadastro Especial de Primeiro Emprego em MS passa pela Assembleia

Mato Grosso do Sul pode passar a contar com um Cadastro Especial de Primeiro Emprego, caso o Projeto de Lei 315/2019 aprovado na terça-feira (24) na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) seja sancionado.

A proposta é para cadastrar os alunos da Rede Estadual de Ensino e encaminhá-los para programas desenvolvidos pela Funtrab (Fundação de Trabalho) em função do primeiro emprego. A matéria passou em redação final e segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Também em redação final outros dois projetos foram aprovados. O Projeto de Lei 198/2020, de autoria do deputado Marçal Filho (PSDB), que institui em âmbito estadual a Campanha Permanente de Sensibilização, Informação e Incentivo à Vacinação, que segue para sanção governamental.

E o Projeto de Lei 144/2021, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre alteração da nomenclatura de cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, que segue para promulgação.

Desemprego

Mato Grosso do Sul é um dos cinco estados do Brasil em que a taxa de desemprego está abaixo dos 10,5%, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira (27), que apontou recordes de taxa de desocupação e pessoas sem trabalho no país.

