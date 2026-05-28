Brasileiros ainda podem resgatar quase R$ 5 bilhões em valores esquecidos nos bancos

Os brasileiros ainda têm cerca de R$ 4,9 bilhões disponíveis para saque no SVR (Sistema de Valores a Receber), do Banco Central, mesmo após a transferência de parte dos recursos para o programa Desenrola Brasil 2.0. Nesta semana, o governo federal destinou R$ 5,7 bilhões ao Fundo de FGO (Garantia de Operações), que será utilizado como garantia para renegociação de dívidas no programa de combate à inadimplência.

De acordo com o balanço mais recente divulgado pelo Banco Central, até março havia R$ 10,6 bilhões disponíveis no sistema. Com a transferência parcial para o fundo público, o saldo disponível caiu para aproximadamente R$ 4,9 bilhões. Os valores pertencem a mais de 45 milhões de pessoas físicas e cerca de 5 milhões de empresas que possuem dinheiro esquecido em instituições financeiras.

O Ministério da Fazenda informou que os recursos transferidos ao FGO ainda poderão ser reivindicados pelos titulares. Para isso, o governo deverá publicar um edital de chamamento público regulamentando o processo de contestação e devolução dos valores. Após a publicação, os cidadãos terão prazo de 30 dias para solicitar os recursos transferidos. Caso não haja pedido dentro do período estabelecido, o dinheiro será incorporado definitivamente ao fundo utilizado pelo Desenrola Brasil 2.0.

Para consultar se há valores a receber, basta acessar o site do Banco Central, informar CPF ou CNPJ e verificar a existência de saldo disponível. O resgate pode ser solicitado por meio de conta Gov.br nível prata ou ouro, com opção de recebimento via Pix em até 12 dias úteis. Desde maio do ano passado, o Banco Central também disponibiliza a solicitação automática de resgate para pessoas físicas. Até o momento, o sistema já devolveu R$ 13,35 bilhões aos brasileiros, sendo a maior parte para pessoas físicas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais