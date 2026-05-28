Torresmofest une gastronomia e clássicos do rock em edições na Capital e em Dourados

Festival itinerante desembarca em Mato Grosso do Sul com shows tributo, pratos variados e programação voltada para toda a família

Campo Grande e Dourados entram no clima da gastronomia e do rock nas próximas semanas com a chegada de mais uma edição do Torresmofest, festival que percorre diversas cidades do país reunindo comida, música e entretenimento. O evento, conhecido nacionalmente por atrair milhares de visitantes em cada edição, desembarca primeiro em Dourados, entre os dias 28 e 31 de maio, e depois segue para Campo Grande, de 4 a 7 de junho, sempre com entrada gratuita e programação aberta ao público.

Além da proposta gastronômica, o festival aposta em uma atmosfera inspirada nas grandes lendas do rock. Bandas covers de artistas nacionais e internacionais vão comandar os shows ao vivo durante os quatro dias de programação em cada cidade.

O cardápio reúne pratos preparados à base de carne suína, principal destaque do festival, mas também oferece alternativas para diferentes preferências gastronômicas. Entre as opções disponíveis estão costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres especiais, lanches artesanais, batatas recheadas, doces caseiros e chope artesanal. Mais de 20 expositores devem participar das edições em Mato Grosso do Sul.

Em Dourados, o evento será realizado no Centro de Convenções, das 12h às 23h, com estrutura voltada ao conforto do público, incluindo espaço infantil e área pet friendly. Já em Campo Grande, a edição marca a última parada do festival no Estado em 2026, no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, das 12h às 23h30 também com entrada gratuita.

Público sul-mato-grossense

O organizador e idealizador do Torresmofest, Eduardo Bueno, destacou que o festival consolidou uma relação forte com o público sul-mato-grossense ao unir gastronomia, música e lazer em um ambiente pensado para toda a família. Segundo ele, tanto em Campo Grande quanto em Dourados, o evento consegue atrair diferentes públicos justamente por oferecer uma experiência cultural que vai além da culinária.

“O torresmo ganhou espaço no gosto dos brasileiros e hoje é um dos grandes atrativos do festival. Mas a proposta sempre foi ir além da comida, criando um ambiente acolhedor, com música, entretenimento e programação para todas as idades”, afirmou Eduardo.

Com mais de 600 edições realizadas em diferentes regiões do país e um público que já ultrapassa a marca de 10 milhões de visitantes, o Torresmofest se consolidou como um dos maiores festivais gastronômicos itinerantes do Brasil. Em MS, o evento também conquistou espaço entre o público, especialmente pela combinação entre gastronomia, música ao vivo e convivência familiar, fórmula que tem atraído visitantes em cidades como Campo Grande e Dourados.

“O envolvimento do público é sempre algo que chama muita atenção. O sul-mato-grossense tem uma ligação forte com o festival, principalmente pela mistura de gastronomia e rock, mas essa energia positiva acontece em todos os lugares por onde passamos. Nossos expositores também estão sempre preparados para receber bem quem participa do evento”, destacou.

Lendas do Rock

A edição especial “Lendas do Rock” foi pensada para aproximar públicos de diferentes cidades por meio de uma programação que une música e gastronomia. De acordo com o organizador Eduardo, o formato surgiu após pedidos frequentes dos visitantes, que já acompanhavam o festival pela culinária, mas demonstravam interesse em uma agenda musical mais diversificada.

“A ideia dessa edição nasceu justamente das sugestões do público. As pessoas sempre elogiaram muito a parte gastronômica, mas também pediam mais bandas e atrações musicais. O rock acaba tendo uma conexão muito forte com diferentes gerações e, por isso, a resposta tem sido extremamente positiva em todas as cidades. Somos recebidos com muito carinho e buscamos retribuir isso em cada evento”, contou.

Em Dourados o evento acontece entre os dias 28 e 31 de maio, no Centro de Convenções. A abertura, na quinta-feira, contará com apresentação de Nicolas Paiva em formato voz e violão, seguida de um tributo à banda Bon Jovi com a Banda Hitma Rock. Já na sexta-feira, o público poderá acompanhar o show de Junior Ribeiro e, mais tarde, especiais dedicados ao Aerosmith e ao Queen.

No sábado e domingo, a agenda ganha ainda mais intensidade com apresentações que homenageiam grandes nomes do rock nacional e internacional. Entre os destaques estão tributos a Raul Seixas, Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., O Rappa, Pitty e Legião Urbana, além de repertórios variados de clássicos dos anos 80 e sucessos do rock brasileiro.

Em Campo Grande, o Torresmofest será realizado entre os dias 4 e 7 de junho, no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, com entrada gratuita e programação voltada aos fãs de música e gastronomia. A abertura do festival, na quinta-feira, terá apresentação de David Dias em voz e violão, seguida de um especial dedicado ao Guns N’ Roses com a Banda On The Road. Na sexta-feira, o público poderá acompanhar o show de Kleber Almeida, além de tributos à Legião Urbana e à banda Skank.

A programação continua no sábado e domingo com uma sequência de homenagens a grandes nomes do rock nacional e internacional. Entre os destaques estão especiais de Alanis Morissette, Bon Jovi, Charlie Brown Jr., Queen e Tim Maia, além do tributo aos Mamonas Assassinas e apresentações com clássicos do rock das décadas de 70 e 80. O festival acontece das 12h às 23h no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena.

Amanda Ferreira