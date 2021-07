Brasil perde da Rússia, mas mantém chances no vôlei masculino

O time brasileiro tentava, com Lucão atacando pelo meio, Wallace e Leal tentando pelas pontas e uma boa recepção. A questão é que os russos não se rendiam, com bons contra-ataques e Iakovlev comandando o bloqueio. Acabaram virando para 21 a 20.

Na parte final do set, a disputa foi acirrada. O bloqueio de Iakovlev e os ataques de Volkov, porém, continuaram predominando. E após um pedido de desafio, a Rússia fechou o primeiro set.

Segundo set

No segundo set, a Rússia manteve o equilíbrio e a partida seguiu no mesmo ritmo. O Brasil forçando, variando, mas a Rússia controlando o placar com frieza e precisão.

E a seleção brasileira, mesmo mostrando alguma eficiência no ataque, virava menos pontos do que a russa, que se mantinha com um bloqueio bem montado. No ataque, Volkov continuava desequilibrando.

Com as entradas de Cachopa no lugar de Bruninho e Douglas no de Wallace, o Brasil se reanimou. O bloqueio de Maurício Souza, que iniciou o jogo no lugar de Isaac, funcionou naquele momento.

O Brasil encostou no placar. A Rússia, porém, não se abalava e logo aumentou a diferença, começando a forçar mais ataque pelo meio e chegou aos 22 pontos, 9 deles no bloqueio.

Qualquer ameaça de aproximação do Brasil era rechaçada com uma sequência de pontos. E assim os russos fecharam o segundo set, com 25 a 20.

Terceiro set

No terceiro set, o Brasil começou tentando aprefeiçoar o bloqueio. A alternativa era continuar variando os ataques para que finalmente a Rússia mostrasse algum desgaste.

Mas, mais do que qualquer falha do Brasil, era a Rússia que estava bem demais. Por mais que o Brasil tentasse, o adversário mantinha uma defesa forte e superava o bloqueio brasileiro.