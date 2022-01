Bombeiros trocam equipes e reduzem número de militares na busca por mulher que sumiu em trilha

Sem nenhuma pista de Tânia Bonamigo, 62, Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul trocaram equipes que fazem as buscas pelo local e reduziram o número de militares para sete. A medida foi tomada após 22 dias de procuras sem sucesso.

Ao jornal O Estado Online, o major Fábio Pereira de Lima, pontuou que desde o início das diligências nenhuma roupa, pertence ou rastros que pudessem indicar o paradeiro da idosa foi visto.

Disse ainda que várias táticas e estratégias foram usadas pela equipe e nada foi suficiente para revelar pistas. “Estamos realizando vistoria minuciosa por toda área desde a cachoeira, trilha até 300 km da área. Procuramos na água pela cachoeira, buracos dentro da trilha e tudo, mas não encontramos absolutamente nada”, contou.

Segundo o Major, a Delegacia de Polícia local investiga demais linhas de inspeções sobre o caso. A equipe de reportagem tentou contato com as autoridades do município, mas não teve respostas até o fechamento desta matéria.

Entenda o caso

Tânia Bonamigo, de 62 anos está desaparecida desde o dia (9) de janeiro deste ano. Ela sumiu enquanto fazia uma trilha com familiares e amigos próximo à cachoeira Los Pagos, em São Gabriel do Oste, distante a 145 quilômetros de Campo Grande.

As buscas foram iniciadas no mesmo dia em que a vítima ficou desaparecida.